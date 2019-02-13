روما يتخطى بورتو بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق روما الإيطالي ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا روما اللاعب نيكولو زانيولو، وفي المقابل أحرز هدف بورتو الوحيد اللاعب أدريان لوبيز ألفاريز.

المحاولة الأولى جاءت في الدقيقة 11، بعد هجمة مرتدة وصلت إلى دزيكو الذي توغل ومرر أرضية، في مشهد شهد سوء تواصل بين كاسياس وبراهيمي، كاد أن يسكنها الأخير في مرماه، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 30، أبعد فيديريكو فازيو، مدافع روما، الكرة بشكل غير سليم أمام منطقة جزاء فريقه، ليحصل عليها لاعب بورتو، ويمرر كرة أرضية إلى فيرناندو، الذي سدد أول تصويبة للضيوف.

وفي الدقيقة 37، جاءت أخطر الفرص لصالح روما، بعدما حصل دزيكو على الكرة في جهة اليسار، وراوغ ميليتو لاعب بورتو، وسدد كرة في القائم الأيمن للحارس إيكر كاسياس.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط روما في محاولة لهز الشباك، ومن تمريرة زانيولو إلى كريستانتي داخل المنطقة، سدد الأخير تصويبة قوية أبعدها كاسياس ببراعة عن مرماه في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56، كاد دانيلو أن يقص شريط المباراة، بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، قابلها دانيلو برأسية خطيرة مرت بجوار القائم، في أخطر فرص بورتو.

Advertisements

وتصدى إيكري كاسياس، حارس الضيوف لتسديدة لورينزو بيليغريني في الدقيقة 62.

وتقدم روما في الدقيقة 70 بالهدف الأول، عن طريق نيكولو زانيولو، بعد عرضية من الشعراوي استحوذ عليها دزيكو بشكل مميز ومرر الكرة إلى زانيولو، الذي سدد على يمين كاسياس بنجاح.

وعاد زانيولو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد هجمة سريعة وصلت إلى دزيكو الذي سدد من خارج المنطقة، كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لكاسياس وارتدت إلى زانيولو ليضعها داخل الشباك بنجاح.

وقلص أدريان لوبيز النتيجة سريعًا لبورتو، في الدقيقة 79، بعد تمريرة طولية في العمق، لتصل الكرة إلى لوبيز، ومن ثم إلى سواريز الذي سدد الكرة وعادت لأدريان ليضعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 82، سدد هيكتور هيريرا، متوسط ميدان بورتو، قذيفة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس روما.

وأنقذ كاسياس مرماه من هدف ثالث لروما في الدقيقة 94، بعد مرتدة نفذها نزونزي وصلت إلى كولاروف، الذي سدد قذيفة في المرمى أبعدها الحارس الإسباني ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز روما.