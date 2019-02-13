باريس سان جيرمان يسقط مانشستر يونايتد في معقله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا باريس سان جيرمان كل من اللاعبين بريسنال كيمبيمب وكيليان مبابي.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 6 آذار/مارس المقبل في ملعب "حديقة الأمراء".

أول تهديد في المباراة جاء عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة السادسة، وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر لديفيد دي خيا.

ورد راشفورد في الدقيقة التاسعة بعرضية اصطدمت ببيرنات وحولت اتجاهها للمرمى، ولكن بوفون تمكن من إخراجها لركنية لصالح الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 16، انطلق بوغبا بشكل رائع من الجبهة اليمنى، ومر بمهارة من كيمبيمبي وأرسل عرضية أرضية ولكن الحارس المخضرم بوفون، تمكن من الإمساك بالكرة.

وكانت أخطر هجمة لباريس سان جيرمان في الدقيقة 28 من المباراة، وذلك بعد تمريرة رائعة من دراكسلر خلف الدفاع إلى مبابي، الذي انفرد بدي خيا، ولكنه سددها بجانب القائم الأيسر للحارس الإسباني.

واختتم باريس سان جيرمان الشوط الأول، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من داني ألفيس من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها خرجت فوق عارضة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

ومع بداية الشوط الثاني، كانت السيطرة لسان جيرمان، وكانت أول محاولة على المرمى في الدقيقة الـ53 عن طريق عرضية من داني ألفيس من الجهة اليمنى، ورأسية من مبابي أخرجها دي خيا بنجاح إلى ركنية.

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ومرر دي ماريا الركنية إلى كيمبيمبي الخالي من الرقابة خلف المدافعين، والذي حولها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة في شباك دي خيا، معلنا عن تقدم باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 56، كاد سان جيرمان أن يحرز الهدف الثاني بعد تسديدة من داني ألفيس اصطدمت ببول بوغبا، وخرجت بجانب القائم الأيمن لدي خيا.

وكان أول تهديد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 59 من المباراة، بعد ارتداد الكرة من الدفاع، ليسددها هيريرا من خارج منطقة الجزاء، بجانب القائم الأيمن للحارس الإيطالي بوفون.

وفي الدقيقة 60، استطاع أنخيل دي ماريا أن يستغل المساحة خلف آشلي يونغ، ويرسل كرة عرضية أرضية إلى الفرنسي المتقدم كيليان مبابي، الذي حولها بشكل رائع في شباك مانشستر يونايتد.

وكاد مبابي أن يحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 63، بعد انفراد تام بدي خيا، بعد تمريرة من دي ماريا، ولكن الحارس الإسباني تألق وتصدى لتسديدة مبابي.

وواصل دي خيا تألقه في الدقيقة 64، بعد تقدم من بيرنات من الجهة اليسرى وسدد بقوة ولكن دي ماريا أخرجها لضربة ركنية.

وعاد أندير هيريرا للظهور بكرة خطيرة مرة أخرى لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 82 من المباراة، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها خرجت بجانب القائم الأيسر للحارس بوفون.

وفي الدقيقة 89، حصل الفرنسي بول بوغبا على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله مع داني ألفيس، ليشهر حكم المباراة دانيلي أورساتو البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي، قبل أن يعلن فوز النادي الفرنسي بثنائية نظيفة.