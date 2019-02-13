شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يبعث برقية عزاء لـــ رئيس الوزراء في وفاة والده والان مع التفاصيل

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خالص التعازي وعظيم المواساة لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى (والده الفاضل السفير عبدالملك سعيد) .

وجاء في برقية التعزية :

" بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

دولة رئيس الوزراء الدكتور / معين عبدالملك

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له باذن الله تعالى ، والدكم الفاضل السفير عبدالملك سعيد ، ظهر يومنا هذا الثلاثاء ٧ جمادى الآخر ١٤٤٠ الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٩م .

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واننا إذ نرفع لكم خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل ، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وأهله وذويه الصبر والسلوان

انا لله وانا إليه راجعون .

اللواء الركن /

فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية"