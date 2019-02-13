البرلمان العربي يطالب بتسمية الطرف المعرقل لتنفيذ إتفاق ستوكهولم

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم، مدينتا انتهاك ميليشيا الحوثي للأعمال الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب البرلمان عن قلقه البالغ جراء تطورات الأوضاع في اليمن، خاصة بعد مرور اكثر من شهرين على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية .. مؤكداً أن هذا الأمر فاقم الحالة الإنسانية وفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ، وأخرها تقرير برنامج الغذاء وتقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل لحل سياسي شامل استناداً الى المرجعيات الثلاث وعلى القرار الأممي ( 2216 ).. مجددا ترحيبه بقراري مجلس الأمن الدولي رقم ( 2451 ) و( 2452 ).

وطالب البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا للإذعان للقانون الانساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.