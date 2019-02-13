شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: أمريكا بدأت باتخاذ خطوات لمعاقبة قطر على تقاربها مع إيران والان مع التفاصيل

قال خبراء ومسؤولون دوليون إن الولايات المتحدة بدأت باتخاذ خطوات لمعاقبة قطر على تقاربها مع إيران، وثبوت تورطها في دعم إرهابيين، بعد أن أدركت خطورة الدور القطري في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه منتدى الشرق الأوسط، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على مدى اليومين الماضيين، تحت عنوان «قطر: حليف استراتيجي أم خطر عالمي»، اتفق الحضور على أن الدوحة تحولت إلى بنك للإرهابيين في العالم، ولسان لهم عبر وسائل إعلامها، خاصة قناة الجزيرة.

وأشار المشاركون، خلال التوصيات الصادرة عن المؤتمر، التي نشرتها «العين الإخبارية»، إلى أن الدوحة قامت بتزويد طهران بالعملات الأجنبية، منتهكة العقوبات الدولية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب متابعة "اليمن العربي" - وتابعوا: «قطر أفلتت من توقيع عقوبات عليها بسبب ممارساتها بضخ أموال طائلة داخل مؤسسات أمريكية حكومية وتعليمية ما يجعلها صاحبة نفوذ بداخلها ومصدر دخل رئيسي لهذه المؤسسات».

وأكد المشاركون أن مؤسسة قطر الدولية ضخت ما لا يقل عن 8 ملايين دولار في المدارس العامة الأمريكية، وقدمت عقوداً ومكافآت نقدية بقيمة 720 مليون دولار على الأقل للجامعات الأمريكية منذ عام 2011.

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وأوضحوا أن النظام القطري قام بتمويل الصحف بشكل صريح بالمخالفة للقوانين الأمريكية، كما استضاف ودعم الإرهابيين، واشترى جيوب عدد من السياسيين وأصحاب النفوذ.

وأشار المشاركون إلى أن الكونجرس الأمريكي أيقن هذه الممارسات، وبدأ بالفعل بوضع خطة لتحجيم نفوذ قطر داخل المؤسسات، والبدء بوضع قوانين لمعاقبتها.

ونبهت التوصيات الصادرة عن المؤتمر، إلى أن إمبراطورية الإعلام القطري، على رأسها الجزيرة، وغيرها من الأصول الإعلامية، تسعى لتعزيز الكراهية للغرب وأمريكا.

وحذروا من أن المشكلة لدى قناة الجزيرة أعمق من أن تكون مشكلة مصداقية، أو مهنية، أو معلومات خاطئة، لكن المشكلة الأكبر هي أنها قامت بتعميم ونشر رواية الحركات الإرهابية