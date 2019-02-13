شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يرفض محاولات الكونجرس لوقف الدعم للتحالف العربي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة إنهاء الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن، معتبراً أن القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تقدم دعماً يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود، لا دعماً بقوات قتالية.

Advertisements

وأكد ترامب، أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال إن أعضاء الكونجرس يدفعون جهود تحالف دعم الشرعية للخلف مقابل توفير الذخيرة لمن يرفعون شعار الموت لأمريكا.

وشدد الجبير، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، على أن التحالف يخوض حرباً لمنع اختطاف اليمن من قبل تنظيمات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله.