شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف عربات وعناصر حوثية في حجة وصعدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وثق مقطع فيديو لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية استهداف لعربات وعناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في محافظتي حجة وصعدة.
وأظهر الفيديو عملية رصد واستهداف لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وعربات تابعة لها في محافظة حجة؛ ومن ثم تدميرها عن طريق طيران التحالف.
وأبان المقطع المصور الذي بثته قناة “الإخبارية” مدى الدقة العالية في عملية رصد العناصر، التي كان بعضها يختبئ بين الصخور والحفر في محافظتي حجة وصعدة، وتحديد مكانها بدقة ومن ثم تدميرها.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يستهدف عربات وعناصر حوثية في حجة وصعدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.