شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف عربات وعناصر حوثية في حجة وصعدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وثق مقطع فيديو لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية استهداف لعربات وعناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في محافظتي حجة وصعدة.

وأظهر الفيديو عملية رصد واستهداف لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وعربات تابعة لها في محافظة حجة؛ ومن ثم تدميرها عن طريق طيران التحالف.

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وأبان المقطع المصور الذي بثته قناة “الإخبارية” مدى الدقة العالية في عملية رصد العناصر، التي كان بعضها يختبئ بين الصخور والحفر في محافظتي حجة وصعدة، وتحديد مكانها بدقة ومن ثم تدميرها.