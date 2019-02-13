شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباعية الاقتصادية»: الميليشيا تهدد اقتصاد اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أدانت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، المكونة من المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا، الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد البنوك، واعتقالهم لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء، والذي يشكل تهديدًا على المدنيين والاقتصاد اليمني.

وطالبت دول اللجنة الرباعية، فى ختام اجتماعها بالرياض، برفع التدابير التى فرضت على البنوك المحلية فى صنعاء، والتى تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية، كما حثت على دعم استقرار الريال اليمني وتقوية الاقتصاد من خلال إيداع الإيرادات، ودفع جميع الرواتب العامة ومواصلة تقوية البنك المركزي اليمني.