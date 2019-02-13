شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباعية الاقتصادية»: الميليشيا تهدد اقتصاد اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت دول اللجنة الرباعية، فى ختام اجتماعها بالرياض، برفع التدابير التى فرضت على البنوك المحلية فى صنعاء، والتى تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية، كما حثت على دعم استقرار الريال اليمني وتقوية الاقتصاد من خلال إيداع الإيرادات، ودفع جميع الرواتب العامة ومواصلة تقوية البنك المركزي اليمني.
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