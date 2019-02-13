شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وهولندا تبحثان الاشتمال المالي والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، الإستراتيجية الوطنية التي يطبقها الأردن في مجال الاشتمال المالي للأعوام 2018 - 2020م، ودور البنك المركزي الأردني في تبنيها، والمعنية بتمكين الأردنيين من الحصول على الخدمات المالية بسهـولة.
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