شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وهولندا تبحثان الاشتمال المالي والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أمس، ملكة هولندا ماكسيما، بصفتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، الإستراتيجية الوطنية التي يطبقها الأردن في مجال الاشتمال المالي للأعوام 2018 - 2020م، ودور البنك المركزي الأردني في تبنيها، والمعنية بتمكين الأردنيين من الحصول على الخدمات المالية بسهـولة.