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ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، الذي يزور البحرين حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية القوية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.


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