شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية القوية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.