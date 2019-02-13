الرئيس اليمني يشيد بمواقف وتضحيات الإمارات في مواجهة الانقلاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، بمواقف وتضحيات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وامتزاج الدماء الأخوية في ميادين البطولة والشرف ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ومن يواليها.

وأكد هادي، خلال استقباله سفير الإمارات لدى اليمن سالم الغفيلي، متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بالأشقاء في دولة الإمارات والمبنية على أواصر الأخوة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك.



وقال الرئيس اليمني إن "المواقف الصادقة والعلاقات الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان شعبنا اليمني على الدوام تجاه الأشقاء في دولة الإمارات ودول التحالف العربي الداعم لليمن وشرعيته بقيادة المملكة العربية السعودية".



ووفقا لوكالة سبأ اليمنية، فقد حمل الرئيس هادي السفير الإماراتي تحياته إلى إخوانه قادة دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



من جانبه، عبّر السفير الإماراتي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتمتين العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

