الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يشكل تهديدا على الديمقراطيات في العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديداً على الديمقراطيات في أنحاء العالم، وذلك خلال زيارته سلوفاكيا.

وأضاف، خلال لقاء طلاب الصحافة في العاصمة براتيسلافا، إن “فلاديمير بوتين مصمم على تقويض الديمقراطيات في أنحاء العالم، لا شك في ذلك، ويجب أن نكون صريحين جداً بهذا الشأن”.

وتابع إن على السلوفاكيين “حماية أنفسهم من الجهود الصينية الاقتصادية وغيرها من الجهود للتلاعب بنظامهم السياسي”.

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وقال بومبيو، أول وزير خارجية أمريكي يزور سلوفاكيا منذ 14 عاما، للرئيس السلوفاكي أندري كيسكا لدى لقائهما “مرّ وقت طويل جدا منذ انخراط الولايات المتحدة بعمق في هذه المنطقة”.

والتقى بومبيو خمسة معتقلين سياسيين سابقين عند نصب تذكاري يعرف بـ”بوابة الحرية” على الحدود مع النمسا، حيث قتل 400 شخص بين العامين 1945 و1989 أثناء محاولتهم الفرار من تشيكوسلوفاكيا آنذاك.

وأوضح بومبيو: “بات الناس والبضائع والمعلومات يعبرون اليوم بحرية في المنطقة نفسها التي كانت تنتشر فيها الأسلاك الشائكة والجنود”.

وأضاف: “وقفت الولايات المتحدة مع شعب سلوفاكيا كصديق وشريك على مدى السنوات الـ30 الماضية، وسنواصل الوقوف إلى جانبكم لعقود مقبلة”.

وتابع: “نيابة عن الولايات المتحدة، أنا فخور بالوقوف بشكل راسخ مع شعب سلوفاكيا وأوروبا، للتأكيد على الالتزام بمستقبل أكثر ازدهارا وأمانا والأهم أنه عظيم”.