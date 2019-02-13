الان تتابع آل جابر: مليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المملكة أودعت ٢.٢مليار$ للبنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني إلا أن الميليشات الحوثية تعيق ذلك.

وأضاف آل جابر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن سفراء دول الرباعية طالبوا برفع التدابير التي فرضتها الميليشيات على البنوك لإعاقة الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن.

وأصدرت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن والمكونة من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا بيانا لإدانة الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد البنوك واعتقالهم لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء والذي يشكل تهديدًا على المدنيين والاقتصاد اليمني.