بومبيو: مؤتمر “وارسو” يهدف إلى استقرار الشرق الأوسط

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مؤتمر (وارسو) المزمع عقده غدا الأربعاء في العاصمة البولندية, يهدف إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بومبيو – في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش – إن مؤتمر (وارسو) سيبحث الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وكيفية مواجهته, موضحا أن الـ 50 دول المشاركين في المؤتمر سيبحثون الأمن في الشرق الأوسط وتقليص المخاطر هناك.

ولفت إلى أن مؤتمر (وارسو) يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة, مضيفا أن زيارته إلى بولندا ستعزز الانخراط الأمريكي في أوروبا لخدمة الأمن الأوروبي.

وقال بومبيو: “أود تذكير الأوروبيين بألا يشجعوا التبادل النفطي مع روسيا”, مشيرا إلى أن مشروع أنبوب الغاز الروسي يضر بالأمن الأوروبي.

وأشاد بالعلاقات الأمريكية البولندية, واصفا العلاقات الأمنية بين واشنطن ووارسو ب`”الممتازة”.

من جانبه, أشاد وزير خارجية بولندا بالعلاقات بين واشنطن ووارسو, إن بلاده ستواصل العمل على مراقبة السلام في الشرق الأوسط بعد مؤتمر وارسو, مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل على مراقبة السلام في الشرق الأوسط بعد مؤتمر (وارسو).

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قد اقترح إقامة مؤتمر (وارسو) لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط, والذي من المقرر أن يعقد المؤتمر غدا الأربعاء على مدى يومين.

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