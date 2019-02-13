شكرا لقرائتكم مؤسسة النفط تشترط سلامة العمال لاستئناف تشغيل "الشرارة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء أنها ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعا لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل.

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على الحقل الاثنين، لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان إنها لم تتلق مخاطبة رسمية من حقل الشرارة تفيد بأن الموقع جرى تأمينه.

وأكدت مؤسسة النفط التزامها بالاستئناف السريع لإنتاج النفط بعد ضمان سلامة العاملين، مضيفةً أنه "حالما تتحقق شروطنا يمكننا إعادة الموظفين إلى الحقل ورفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج".

كما اعتبرت المؤسسة أن "منطقة حظر الطيران في الجنوب ستكون بحاجة لرفعها للسماح بعودة إمداد الحقول ودخول وخروج العاملين".