شكرا لقرائتكم ترمب: اعتذار إلهان عمر أعرج ويجب أن تستقيل من الكونغرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اعتذار عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر عن إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل لأنهم يتقاضون أموالا منها، "أعرجاً"، موضحاً أنها يجب أن تستقيل.

وكانت النائية الديمقراطية عن ولاية مينسوتا إلهان عمر، وهي واحدة من بين أول امرأتين مسلمتين تخدمان في الكونغرس، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية "أيباك".

وقالت إلهان إن "الأمر كله يتعلق برضيع أسرة بنيامين" المصطلح الذي يعني بالعامية الأميركية ورقة نقدية فئة 100 دولار.

رداً على سؤال حول من تعتقد أنه يدفع لأعضاء الكونغرس مقابل دعم إسرائيل، قالت إلهان "أيباك".

وعن هذا الموضوع، قال ترمب للصحفيين في اجتماع للإدارة الثلاثاء، إن "معاداة السامية ليس لها مكان في كونغرس الولايات المتحدة".

وأضاف أنه أمر "مريع" ما قالته إلهان، مضيفاً: "أعتقد أنها يجب أن تستقيل من الكونغرس أو يجب أن تستقيل بالتأكيد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ما قالته متجذر في قلبها".

وتابع أن اعتذارها كان "أعرجا وهي لم تكن تعني كلمة واحدة".

وكانت إلهان قد قالت إنها لم تكن لديها نية للإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأميركيون، عندما أشارت إلى أن أعضاء اللوبي كانوا يدفعون للمشرعين لدعم إسرائيل.

وقالت إلهان في بيان "معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية".

وأضافت: "لم يكن في نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو الأميركيين اليهود ككل" وقالت إنها تعتذر "على نحو لا لبس فيه".