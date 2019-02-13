وفد من حزب الله جال على رؤساء الوحدات الإدارية في سراي صيدا

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم كلا من احمد دكور و أحمد جبيلي رؤساء الوحدات الإدارية العاملة في سراي صيدا الحكومي، مطلعا على أوضاعها.
وشملت الجولة امين السجل العقاري، رؤساء المنطقة التربوية، تعاونية موظفي الدولة، الاقتصاد،الصناعة،المساحة، النفوس،العمل، الإسكان،المالية،الأشغال، التنظيم المدني، مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام"، والصحة.
واطلع الوفد خلالها على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح والمشكلات التي تعانيها مشددا على "ضرورة تضافر الجهود لخدمة المواطن."
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