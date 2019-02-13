وفد من حزب الله جال على رؤساء الوحدات الإدارية في سراي صيدا

زار وفد من "​حزب الله​" برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ وضم كلا من احمد دكور و أحمد جبيلي رؤساء الوحدات الإدارية العاملة في ​سراي صيدا​ الحكومي، مطلعا على أوضاعها.

وشملت الجولة امين ​السجل العقاري​، رؤساء المنطقة التربوية، ​تعاونية موظفي الدولة​، الاقتصاد،الصناعة،المساحة، النفوس،العمل، الإسكان،المالية،الأشغال، ​التنظيم المدني​، مكتب "​الوكالة الوطنية للاعلام​"، و​الصحة​.

واطلع الوفد خلالها على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح والمشكلات التي تعانيها مشددا على "ضرورة تضافر الجهود لخدمة المواطن."