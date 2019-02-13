لبنان يتأثر فجر الخميس بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان يؤدي الى طقس بارد و ماطر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس بحيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب ​اليونان​ يؤدي الى طقس متقلب بارد و ماطر.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح (تتجاوز الـ60 كلم /س في ​الجنوب​)خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الصباح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في الجنوب مترافقة بعواصف رعدية، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر. يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.