لبنان يتأثر فجر الخميس بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان يؤدي الى طقس بارد و ماطر

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس بحيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان يؤدي الى طقس متقلب بارد و ماطر.
وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح (تتجاوز الـ60 كلم /س في الجنوب)خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الصباح مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في الجنوب مترافقة بعواصف رعدية، يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق.
الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر. يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.
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