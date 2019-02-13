منصور: حزب الله يملك السلاح لأنه لا يوجد قدرة للبنان على مواجهة إسرائيل

أكد وزير الخارجية السابق ​عدنان منصور​ أن "الحكومات السابقة وقعت بفشل والدليل على ذلك أن كل الزعماء السياسيين يتحدثون عن الفشل، ذلك نحن أمام مرلحة جديدة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار السياسات السابقة التي لم تتوصل إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن "​الحكومة​ ليست حكومة "​حزب الله​ مطلقاً، فالحزب لديه كتلة سياسية من حقها التمثل مثل أي جهة سياسية أخرى".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت منصور إلى أن "كل ما أزعج ​الولايات المتحدة​ أن ​إيران​ أخذت توجهات منذ عام 1979 في وجه السياسات الأميركية، فإيران وقفت بوجه سياسات الهيمنة والتسلط، وأخذت خطاً معادياً للوجود ال​إسرائيل​ي وداعماً للمقاومة، وبكل تأكيد فإن هذا المحور يقف بوجه إسرائيل"، مشيراً إلى أن "هناك المحور الآخر راضٍ بوجود علاقات مع إسرائيل وبكل تأكيد هناك من يرضى في ​لبنان​ بوجود علاقات مع إسرائيل".

وشدد مصنور على أن "حزب الله يملك ​السلاح​ لأنه لا يوجد قدرة حاليا للبنان على مواجهة أي عدوان إسرائيلي"، معتبراً أن "إسرائيل دولة عدوة ونحن نتعاطى من هذا المنطلق طالما أنها تشكل تهديدا للبنان والمنطقة ولا يمكن التعايش معها".