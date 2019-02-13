أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"إعادة فتح طريق ​طرابلس​ البحرية محلة المرفأ، وحركة المرور ناشطة في المحلة". وكانت قد لفتت الغرفة في وقت سابق، إلى "قطع طريق طرابلس البحرية محلة المرفأ بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية".

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