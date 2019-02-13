ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملوا على سحب يخت على متنه خمسة أشخاص، إلى ميناء ​الجية​ - مارينا، بعد أن كان قد طرأ عطل على محرّكه مقابل الشاطئ في جدرا - ​الشوف​".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب يخت على متنه 5 أشخاص إلى ميناء الجية بعد تعطل محركه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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