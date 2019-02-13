تدابير سير في شارع غورو - الجميزة يو غد بسبب أعمال حفريات وصيانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال ​حفريات​ وصيانة في شارع غورو-الجمّيزة، اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح يوم الأربعاء 13/2/2019ولحين الإنتهاء. ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرورفي الشارع المذكور، على مراحل، وتحويل السير الى الطرقات الفرعيّة المجاورة"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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