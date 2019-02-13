المجلس الأعلى للآثار بمصر: شائعة الأهرامات لا تتفق مع العقل ولا مع مهام وزير الآثار

نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، ما نسب إلى وزير الآثار المصري خالد العناني، حول إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين لم يزورا المناطق الأثرية. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لجريدة اليوم السابع المصرية، أن مثل هذه الشائعات يتضح "زيفها" بسهولة لأنها لا تتفق مع العقل ولا مع مهام وزير الآثار المصري.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نشرت تصريحات غير صحيحة عن الوزير يقول فيها "ستنزع الجنسية المصرية عن أي مواطن لم يزر الأهرامات آخر خمس سنوات". وتقوم السلطات المصرية بإصدار بيانات بشكل دوري لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضلل الرأي العام بشكل مستمر.
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