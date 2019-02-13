عبد المهدي أعلن تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم داعش نحو العراق

أعلن القائد العام للقوات المسلحة ​العراق​ية رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، "تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدّم عناصر تنظيم "داعش" نحو العراق".

وشدّد في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، على "أنّنا لن نترك للإرهاب أية فرصة لإعادة التموضع بين محافظتي ​كركوك​ و​صلاح الدين​".

وبيّن من جهة ثانية، أنّه "تمّ تشخيص حالات فساد مهمّة"، مركّزًا على "أنّنا نعمل على تفعيل التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمارات الخاصة بالعراق".