عبد المهدي أعلن تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم داعش نحو العراق

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "تنفيذ عمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدّم عناصر تنظيم "داعش" نحو العراق".
وشدّد في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، على "أنّنا لن نترك للإرهاب أية فرصة لإعادة التموضع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".
وبيّن من جهة ثانية، أنّه "تمّ تشخيص حالات فساد مهمّة"، مركّزًا على "أنّنا نعمل على تفعيل التسهيلات الحكومية الخاصة بالاستثمارات الخاصة بالعراق".
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