أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) عن إسقاط ​طائرة​ استطلاع لقوات التحالف العربي الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ أثناء تنفيذها مهام عدوانية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة ​الحديدة​ غربي اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.