وزير خارجية فييتنام بدأ زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية

بدأ وزير الخارجية الفيتنامي بفام بينه مينه، على رأس وفد، زيارة رسمية إلى ​كوريا الشمالية​، قبل قمة مرتقبة في هانوي بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​.

وكان قد لفت الوزير الفيتنامي في وقت سابق، إلى أنّ هذه الزيارة ستستمرّ حتّى الخميس، موضحًا "أنّه يلبّي دعوة نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو".

وكان قد أعلن ترامب الأسبوع الماضي، أن عاصمة ​فييتنام​، ستستضيف في 27 و28 شباط الحالي، القمة الثانية بينه وبين نظيره الكوري. وستتناول القمة نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل أساسي.