ركّزت "القناة 13" الإسرائيلية، على أنّ "علاقة السعودية بإسرائيل شهدت نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق المبادئ بين إيران والغرب"، لافتًا إلى أنّ "مطلع 2014 كان رئيس الموساد آنذاك أوّل مسؤول إسرائيلي توافق السعودية على استقباله".
وأوضحت أنّ "أي رئيس حكومة إسرائيلي سينتخب بعد شهرين، يأمل أن يرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملكًا في قصر اليمامة"، مبيّنةً أنّ "بعد تولّيه ولاية العهد، عمِل بن سلمان على تعزيز العلاقات مع إسرائيل".
ونوّهت القناة، إلى أنّ "مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن" كبحا توجّه بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: مقتل خاشقجي ورفض فلسطين لصفقة القرن كبحا توجه بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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