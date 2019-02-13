قناة إسرائيلية: مقتل خاشقجي ورفض فلسطين لصفقة القرن كبحا توجه بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

ركّزت "القناة 13" ال​إسرائيل​ية، على أنّ "علاقة ​السعودية​ بإسرائيل شهدت نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق المبادئ بين ​إيران​ والغرب"، لافتًا إلى أنّ "مطلع 2014 كان رئيس ​الموساد​ آنذاك أوّل مسؤول إسرائيلي توافق السعودية على استقباله".

وأوضحت أنّ "أي رئيس حكومة إسرائيلي سينتخب بعد شهرين، يأمل أن يرى ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ ملكًا في قصر اليمامة"، مبيّنةً أنّ "بعد تولّيه ولاية العهد، عمِل بن سلمان على تعزيز العلاقات مع إسرائيل".

ونوّهت القناة، إلى أنّ "مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ والرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن" كبحا توجّه بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل".