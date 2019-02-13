أمين عام حلف شمال الأطلسي يحذر أوروبا من التخلي عن الحلف

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أوروبا، من التفكير أنها تستطيع الاستغناء عن الحلف، بعد أن التزمت فرنسا وألمانيا بإنشاء "جيش أوروبي" مشترك. وقد وافقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الشهر الماضي على معاهدة "للمساهمة في إنشاء جيش أوروبي" ما أثار انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما لفتت وكالة فرنس برس.
وأكّد ستولتنبرغ عشية اجتماع وزراء دفاع الحلف ان "علينا تجنب أي تفكير بأن أوروبا يمكنها أن تتدبر أمرها بدون حلف شمال الأطلسي".
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