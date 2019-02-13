أمين عام حلف شمال الأطلسي يحذر أوروبا من التخلي عن الحلف

حذّر الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​ ​أوروبا​، من التفكير أنها تستطيع الاستغناء عن الحلف، بعد أن التزمت ​فرنسا​ و​ألمانيا​ بإنشاء "جيش أوروبي" مشترك. وقد وافقت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الشهر الماضي على معاهدة "للمساهمة في إنشاء جيش أوروبي" ما أثار انتقادات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بحسب ما لفتت وكالة فرنس برس.

وأكّد ستولتنبرغ عشية اجتماع وزراء دفاع الحلف ان "علينا تجنب أي تفكير بأن أوروبا يمكنها أن تتدبر أمرها بدون حلف شمال الأطلسي".