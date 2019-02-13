لافروف يؤكد لنظيره الأمريكي استعداد موسكو لإجراء مشاورات حول فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مشاورات حول فنزويلا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين لافروف وبومبيو حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة.

وفي ذات السياق قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي - في تصريحات - أن بلاده قدمت عدة مقترحات لسلطات فنزويلا حول سبل تسوية الأزمة التي تمر بها، مضيفًا أن موسكو جاهزة للمساعدة في إطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في فنزويلا، موضحًا "كل جهودنا ترمي إلى إنشاء منصة أكثر استقرارا تمنح الإمكانية لإقامة مثل هذا الحوار".

وتابع : " ما زلنا في اتصال وثيق جدا مع سلطات فنزويلا، ومستعدون لتقديم خدمات طيبة من أجل الإسهام في إيجاد مخرج من الوضع الذي تشكل هناك"، مؤكدًا اهتمام بلاده بالانضمام إلى أعمال مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا.

يأتي ذلك فيما يعتزم أنصار المعارضة في فنزويلا التظاهر لمواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ومطالبته بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تواجه نقصا في المواد الغذائية والأدوية.

جاء ذلك بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا شرعيا لفنزويلا، واصفا عملية إعادة انتخاب مادورو العام الماضي بأنها زائفة.