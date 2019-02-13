ماي تطالب فرصة لإعادة التفاوض حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

طالبت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مجلس العموم البريطاني بمنحها وقتا إضافيا لإعادة التفاوض من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وفي الوقت نفسه جدد محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني تحذيره من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

يذكر أن وفقا للقرار الأصلي فإن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستنتهي بحلول 29 آذار/مارس المقبل، مالم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ماي أبلغت البرلمان البريطاني بأحدث تطورات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها مازالت تأمل في الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار/مارس المقبل.

من ناحيته قال مارك كارني إن خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن يكون اختبارا قاسيا للتجارة العالمية وأن التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج "يصب في صالح الجميع".

يأتي ذلك فيما ألغى وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند زيارة إلى الصين في ظل استمرار أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.