محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
يبدأ مجلس النواب، صباح غدًا الأربعاء، جلسته العامة في العاشرة صباحاً، يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
كذلك يؤخذ في الجلسة العامة الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وكان البرلمان قرر تقديم موعد الجلسات العامة لينعقد الأربعاء المُقبل، بدلًا من الأحد 17 فبراير، على أن يبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة، ليومين متتاليين.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها مخالفات البناء.. البرلمان يأخد الرأي النهائي على 3 قوانين غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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