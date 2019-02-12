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الجيش اليمنيوكالات
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
صعدة العقيد اليمني محمد صالح التماري في تصريح اليوم لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات
وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور
كانت هذه تفاصيل خبر عملية خاطفة للجيش اليمني في منطقة كتاف تكبد المليشيا قتلى وأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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