ترامب يعلن استعداده مد مهلة زيادة التعريفات الجمركية على الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لتمديد المهلة التي تنتهي في أول مارس لزيادة التعريفات الجمركية على الصين إذا اقترب الجانبان من التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة.
بشكل عام لا أميل إلى القيام بذلك".
وقال ترامب - في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إذا كنا قريبين من صفقة قد يكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاق حقيقي فيها، فإنني قد أسمح بالتراجع لبعض الوقت، ولكني
يُشار إلى أنه يجب على المفاوضين أن يتواصلوا في مدة أقصاها أول الشهر المقبل إلى اتفاقية تجارية شاملة، إذ قررت الولايات المتحدة أنها ستزيد تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 10 إلى 25 %.
وأجرى كبار مسؤولي التجارة الأمريكيين ومن بينهم الممثل التجاري
وأكد ترامب أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يحتاجان إلى الاجتماع قبل توقيع أي اتفاق، إلا أنه قال اليوم إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن لإجراء محادثات بينهما خلال الشهر المقبل.
وقال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع أن يلتقي مع الرئيس شي للتوصل إلى أجزاء في الاتفاقية التي لا يتمكن المفاوضون من التوصل لها، مؤكدا أنه يكن للرئيس الصيني كل الاحترام.
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