القضاء الأمريكي يدين أشهر زعيم عصابة للاتجار بالمخدرات في المكسيك بالسجن مدى الحياة

ال تشابو

وكالات

أدانت هيئة محلفين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية زعيم عصابة الاتجار بالمخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" بالتهم العشر الموجّهة إليه.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إل تشابو أدين، اليوم الثلاثاء، بالتهم العشر والتي يأتي على رأسها

التورط في ارتكاب جرائم بشكل منظم، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة في جلسة المحاكمة القادمة المقرر لها يوم 25 يونيو المقبل.



ونقلت الشبكة عن ادواردو بالاريزو،

محامي الدفاع، قوله "نشعر بخيبة الأمل بعد حكم هيئة المحلفين في محاكمة خواكين جوزمان لورا إلا أننا نحترم العملية وقرار المحلفين".



يُشار إلى أن إل تشابو، زعيم عصابة سينالوا سابقاً، قد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة أوائل عام 2017 حيث وجهت إليه عدة اتهامات من بينها تزعم كيان إجرامي وتوزيع المخدرات دولياً وغسيل الأموال.