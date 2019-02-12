مستشار الديوان الملكي السعودي يهنئ الحكومة اللبنانية بتشكيلها الجديد

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أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، أن زيارته إلى لبنان تأتي لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تنتظر وتتطلع إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية على ذات النحو الذي كان يتطلع إليه اللبنانيون.
اليوم، حيث كان في استقباله وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، والسفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المستشار في الديوان الملكي السعودي لدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" مساء
وقال العلولا : "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة فاتحة خير على اللبنانيين، لأن نهوض لبنان يعني نهوض العالم العربي بأكمله"، مشيرا إلى أن العمل مع لبنان مستمر وأن التعاون الثنائي قائم بين البلدين دائما، وأنه
وأشار إلى أنه سيلتقي في الغد رئيس الوزراء سعد الحريري، متوقعا أن يكون الحديث بينهما "طيبا بما يحقق صالح البلدين"، مضيفًا " في كل الأحوال نحن نراهن دائما على إرادة وذكاء اللبنانيين ونجاحهم الكبير خارج وطنهم وأينما تواجدوا في العالم، وهو النجاح الذي لابد وأن ينعكس على الداخل حيث بلدهم الأم".
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