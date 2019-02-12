مستشار الديوان الملكي السعودي يهنئ الحكومة اللبنانية بتشكيلها الجديد

المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا

وكالات

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، أن زيارته إلى لبنان تأتي لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تنتظر وتتطلع إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية على ذات النحو الذي كان يتطلع إليه اللبنانيون.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المستشار في الديوان الملكي السعودي لدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" مساء

اليوم، حيث كان في استقباله وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، والسفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري.



وقال العلولا : "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة فاتحة خير على اللبنانيين، لأن نهوض لبنان يعني نهوض العالم العربي بأكمله"، مشيرا إلى أن العمل مع لبنان مستمر وأن التعاون الثنائي قائم بين البلدين دائما، وأنه

بمجرد أن أصبحت هناك حكومة لبنانية فيمكن التنسيق في كافة أوجه التعاون، خاصة وأن هناك أكثر من 20 اتفاقية تعاون مع الحكومة اللبنانية سيتم العمل على تفعيلها جميعا.



وأشار إلى أنه سيلتقي في الغد رئيس الوزراء سعد الحريري، متوقعا أن يكون الحديث بينهما "طيبا بما يحقق صالح البلدين"، مضيفًا " في كل الأحوال نحن نراهن دائما على إرادة وذكاء اللبنانيين ونجاحهم الكبير خارج وطنهم وأينما تواجدوا في العالم، وهو النجاح الذي لابد وأن ينعكس على الداخل حيث بلدهم الأم".