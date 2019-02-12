العاهل البحريني يشيد بعلاقات بلاده مع أمريكا وروسيا

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أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها خاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد، اليوم الثلاثاء، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة، حيث أعرب العاهل البحريني عن تقديره لجهود فوتيل في تعزيز التعاون البحريني الأمريكي
من جانبه ، أثنى فوتيل على دعم البحرين ومساهمتها المهمة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.
وفي السياق، أشاد الملك حمد بعلاقات الصداقة التي تجمع بين بلاده وروسيا، مؤكدًا تطلع بلاده لفتح آفاق أرحب للتعاون مع روسيا، خاصة في مجال الأبحاث الفضائية السلمية والاستفادة من الخبرات
ونوه العاهل البحريني - خلال لقائه ديمتري روجوزين الرئيس العام للشركة الحكومية لشئون الفضاء بروسيا (ROSCOSMOS ) الذي يزور البلاد حاليًا - بالإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين وجهودها في سبيل تنمية القدرات الوطنية بما يخدم توجهات المملكة ويعزز مكانتها في مجال علوم الفضاء المختلفة، مشيدًا بمستوى التنسيق المتقدم في مجال التدريب.
وأعرب الملك حمد، عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة، مشيرا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها روسيا في كافة الميادين خاصة في مجالات الفضاء.
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