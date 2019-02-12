كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل أبطيء معدل نمو فى 2018 بسبب البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباطأ الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ليصل بذلك النمو فى 2018 إلى أضعف مستوى في 6 سنوات، قبل العبء الذي يمثله الخروج من الاتحاد الأوروبى "البريكست" على الاستثمار، وفقا لوكالة رويترز، عن أرقام رسمية اليوم.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2018 بمعدل ربع سنوي بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة مع 0.6 في المئة في الربع السابق، وكانت البيانات متوافقة مع متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لاقتصاديين، رغم أنه كان أضعف قليلا من تقديرات بنك انجلترا الأسبوع الماضي.

وقال روب كينت سميث من وكالة الإحصاءات البريطانية "تباطأ الناتج المحلي الاجمالي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام لأن تصنيع السيارات ومنتجات الصلب شهد تراجعا حادا وانخفض البناء أيضا."

وفي عام 2018، انخفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012، بمعدل 1.4 في المائة، مقارنة بنسبة 1.8 في المائة في عام 2017، وعانت الصادرات من الضعف الاقتصادي العالمي، وكانت الشركات أكثر قلقا بشأن عدم وجود خطة لمغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك انجلترا توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 1.2 في المئة، وهو ما سيكون أضعف عام منذ ركود عام 2009.