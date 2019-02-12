كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: واشنطن تحاول إيجاد ذريعة للتدخل العسكرى فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إنّ حكومة الولايات المتحدة تحاول "تمويه" التدخل العسكرى فى فنزويلا.

وفي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد اليوم في موسكو، اتهم لافروف الولايات المتحدة بإخفاء تدخل عسكري في فنزويلا بالقرار المقدم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

واقترح مشروع قرار إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بدعوة الحكومة الفنزويلية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المزعومة وأن يلتزم بانتخابات جديدة الرئاسة.

واعتبر لافروف الاقتراح الأمريكي بأنه محاولة لإخفاء الاستفزازات التي يتم المضي قدما في إرسال المساعدات الإنسانية كوسيلة لزعزعة الوضع في فنزويلا، عندما تحصل على ذريعة للتدخل العسكري المباشر.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن مجلس الأمن لن يعتمد أبدا مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن المعارضة الفنزويلية ترفض عرض مادورو للحوار.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لن توزع المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا لأنها تفتقر إلى أي وازع إنساني.