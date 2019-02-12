كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يُغير على ميليشيا الحوثي في حجور بحجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد معاودتها الهجوم على جبال في جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة.

وأكد مصدر يمني محلي، أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي مساء أمس الإثنين، على جبل الشاحي في قريات العبيسة باء بالفشل أمام صمود مقاتلي بني ريبان حجور، وتكبد الميليشيا خسائر في الأرواح، وفق ما ذكر موقع "2 ديسبمر" اليوم الثلاثاء.

وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح وأسر العشرات من مسلحيها، وإعطاب عربة مصفحة.

ومن جهة أخرى، استهدفت غارات جوية للتحالف العربي الثلاثاء، مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في المنطقة أدت إلى مصرع وجرح عدد من مسلحي الميليشيات، وتدمير آليات تحمل ذخائر وأسلحة.