كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: داعش يمتلك رصيد سرى بقيمة 300 مليون دولار لتمويل هجماته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أن مسلحي تنظيم داعش يمتلكون صندوقًا سريًا يبلغ 300 مليون دولار يمكن استخدامه لدعم عملياته وتمويل هجمات جديدة على الغرب، وفقاً لصحيفة ""ديلى ميل" البريطانية اليوم.

وأكدّ التقرير أنّ الجماعة الإرهابية تخزن كميات كبيرة من الأموال في منطقة معقلها، بينما يتم تهريب الباقي إلى الخارج أو الاستثمار في أعمال تجارية مشروعة.

وأضاف التقرير أنّه حتى إذا ما تم إجبار متشددي تنظيم داعش على الخروج من معركتهم الأخيرة هذا الأسبوع، فقد أخفت المجموعة أغلبية أصولها المالية برؤية استراتيجية لتمويل هجمات أوسع نطاقاً بمجرد أن تتاح الفرصة مرة أخرى.

وقاد تحالف دولي مدعوم من الولايات المتحدة بما في ذلك القوات الديمقراطية السورية بقيادة الأكراد، هزيمة داعش فى مناطقها الرئيسية في الموصل والرقة بحيث لا يبقى سوى جيب صغير في مدينة باجوز الشرقية تحت سيطرتها.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انهم قد يعلنون انتصارهم على المنظمة الارهابية خلال ايام.

وفرّ عشرات الآلاف من الأشخاص، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين لهم صلة بمقاتلي تنظيم داعش، إلى أرض المعارضة، حيث يدعي العديد منهم أنهم ليسوا من أنصار الجماعة الإرهابية.

لكن تقرير الأمم المتحدة يحذر أيضاً من أن المقاتلين الأجانب والمتطرفين سيظلوا تهديداً حتى بعد هزيمة داعش.