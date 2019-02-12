كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"فتح": ندعو الشارع أن يتحرك تجاه من يعطل مصالح الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان، إن فتح تؤمن أن إرادة الشارع الفلسطيني هي إرادة حقيقية تعبر عن خوفه ووعي الشارع على قضيته، مشيراً إلى أن الحركة نادت مراراً بأن يتحرك الشارع ليقول كلمته حول من يُعطّل المصالحة.

وأضاف رضوان خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أن حركة فتح هي من دعت إلى العودة للاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع للخروج من حالة الانقسام الجيوسياسي الذي تعيشه فلسطين، مؤكداً أنه فتح تؤمن أنها تعبر عن إرادة حقيقية للشعب الفلسطيني ومنفتحه علة قواه الحية ومؤسساته الوطنية والمدنية.

وأوضح رضوان أن حركة فتح لا تزال مهمتها الرسمية كما هي بأنها حركة تحرر وطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتا إلى أنه مع حالة غياب الرقابة التشريعية بحكم الانقسام دعت "فتح" إلى رقابة شعبية تقودها قوى الشعب الحيةن داعياً الشعب الفلسطيني أن يُفعّل إرادته الحقيقية تجاه من يعطل مصالح الشعب حتى تتحقق المصالحة.