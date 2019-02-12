كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي يوضح الرسائل من زيارة "شاناهان" لبغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي والاستراتيجي العراقي، الدكتور واثق الهاشمي، إن الحكومة العراقية الآن تتحمل ضغط كبير من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، مؤكداً أن الطرفان يحاولان أن يضغطا على الحكومة في بغداد.

وأضاف الهاشمي خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي حازم الزميلي، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، للعاصمة العراقية بغداد ناقش عدة موضوعات، خاصة ملف تمركز القوات الأمريكية من مدربين ومستشارين في القواعد العسكرية، بالإضافة إلى الضغط على إيران.

وأوضح الهاشمي أن هناك الكثير من المسئولين وخاصة العسكريين في العراق يعتقدون أن القوات العراقية لاتزال في حاجة إلى التدريب والاستشارة العسكرية من قبل التحالف الدولي لذي تقوده الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الشارع العراقي منقسم بين مؤيد للولايات المتحدة وبين مؤيد لإيران، ورأى أن تلك هي مشكلة المشهد في العراق بأن الولاء أصبح مُتعدد ما يجعل مصلحة الوطن تضيع في هذا الاتجاه.

وأشار الهاشمي إلى أن زيارة شاناهان تحمل معنيان، أولهما طمأنة والآخر ضغط، إذ تحاول واشنطن أن تقول أن الولايات المتحدة شريك داعم للعراق وحليف استراتيجي، أيضا تحمل وسائل ضغط على الحكومة العراقية بأن تتخذ مواقف تجاه إيران، لافتا إلى أن بغداد تحاول الإيضاح للجانب الأمريكي أن إيران لها أذرع في العراق وعلاقات وحدود وتبادل كهرباء وغاز وهو ما وضع الحكومة العراقية في ضغط كبير.