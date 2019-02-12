عصبة الأبطال.. الوداد يتواضع بالميدان ويكتفي بالتعادل أمام لوبي ستارز النيجيري

عجز فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن احقيق انتصار جديد، واكتفى بالتعادل السلبي أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وكما كان متوقعا، دخل الفريق المغربي المباراة ضاغطا منذ صافرة البداية، من أجل توقيع هدف مبكر يسهل عليه المهمة في القادم من الدقائق، غير أن الحظ والتراجع الكلي لدفاع الفريق النيجيري حالا دون ذلك.

وفي الدقيقة 14، كاد محمد الناهيري أن يزور شباك الحارس أويليفيمي كايودي، من كرة ثابتة مركزة، غير أن هذا الأخير صد الكرة، كما أتيحت لاسماعلي الحداد فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 30، إلا أنه لم يفلح في ترجمتها إلى هدف، لينتهي النصف الأول كما بدأ، بدون أهداف.

ولم تختلف بداية الجولة الثانية، عن الجولة السابقة، مع تحسن ملحوظ في مستوى الفريق النيجيري، الذي بدأ يأخد زمام المبادرة، في الوقت الذي قلت فيه محاولات الفريق الأحمر، الذي لم يعد يخلق فرص خطيرة على الفريق الضيف.

واستفاق زملاء محمد أناجم في آخر دقائق المباراة بهدف توقيع هدف قاتل، غير أن فرصهم لم تكن بالخطورة والقوة التي ستمكنهم من تحقيق المراد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلى الرغم من هذه النتيجة، واصل الوداد تصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملك فريق ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أسيك ميموزا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ولوبي ستارز المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.