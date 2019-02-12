تفاصيل عرس “إكش وان”.. ثمن تذاكر الدخول 300 درهم وهؤلاء المشاهير الحاضرين

كشف خبر التجيمل المغربي، جواد قنانة، مساء اليوم الثلاثاء، أن عرس الشاب مصطفى “إكش وان”، سيكون يوم 6 مارس، وسيكون على الراغبين في حضوره أداء 300 درهم ثمن تذكرة الحضور.

وقال جواد بينغو، في تصريح لـ”اليوم24” ، إنه تم فتح حساب بنكي، من أجل التبرع لصالح كوبل “إكش وان” ، بغرض شراء شقة له.

وأضاف جواد أن العرس سيكون بحضور عدد من الفنانين من بينهم سعيدة شرف والثنائي صفاء وهناء، وماريا ناديم ، وفاتي جمالي، إضافة إلى إلهام قروي التي تريد تقديم المساعدة المادية للكوبل.

وحضيت قصة مصطفى وآية بتعاطف الكثير من المغاربة، بعد روايته لقصة زواجه من فتاة يتمة، علما أن شهرته كانت مع ظهوره في “ميكروطروار”” اليوم”24 في حديثه عن أضحية العيد، وبعدها في حديثه لقناة إلكترونية عن موضوع إنلفوانزا الخنازير والذي أسماه “إكش وان إكن وان”.