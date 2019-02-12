بعد أنباء عن ترتيب لقاء يجمعه بنتنياهو..بوريطة لـ”اليوم24″: أنا في بيتي أشرب الشاي وأتابع لقاء لكرة القدم!

نفى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، أن يكون هناك أي لقاء منتظر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين ناتنياهو، وذلك على هامش مؤتمر وارسو، الذي انطلق، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة البولندية لمواجهة إيران.

وقال بوريطة في اتصال مع “اليوم 24″، قبل قليل: “أنا الآن في بيتي في العاصمة الرباط، أشرب الشاي وأتابع لقاء لكرة القدم”، متسائلا “أين وكيف سأتلقي رئيس الحكومة الإسرائيلي”.

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق موافقة المغرب على المشاركة في مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ضد التدخل الأجنبي في المنطقة العربية، خصوصا إيران، مؤكدة أن الوفد المغربي سيصل، اليوم الثلاثاء، إلى وارسو.

وكان المغرب قد تلقى، رسميا، دعوة من حكومة بولندا للمشاركة في مؤتمر “التهديدات الأمنية”، وهو المؤتمر، الذي تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية، ويرمي، بحسب وزير خارجيتها “مايك بومبيو”، إلى مواجهة “خطر الإرهاب الإيراني”.