عصبة الأبطال.. الوداد يكتفي بالتعادل في الجولة الأولى أمام لوبي ستار

اكتفى فريق الوداد البيضاوي بالتعادل بدون أهداف أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وكما كان متوقعا، دخل الفريق المغربي المباراة ضاغطا منذ صافرة البداية، من أجل توقيع هدف مبكر يسهل عليه المهمة في القادم من الدقائق، غير أن الحظ والتراجع الكلي لدفاع الفريق النيجيري حالا دون ذلك.

وفي الدقيقة 14، كاد محمد الناهيري أن يزور شباك الحارس أويليفيمي كايودي، من كرة ثابتة مركزة، غير أن هذا الأخير صد الكرة، كما أتيحت لاسماعلي الحداد فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 30، إلا أنه لم يفلح في ترجمتها إلى هدف.

لينتهي النصف الأول كما بدأ، بدون أهداف.