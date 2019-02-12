فاطمة الزهراء الحرش: الجزء 2 من “رضاة الوالدة” انطلق تصويره بالممثلين أنفسهم

كشفت الفنانة فاطمة الزهراء الحرش، بطلة مسلسل “رضاة الوالدة”، أنها مشاركة في جزئه الثاني، رفقة معظم ممثلي الجزء الأول.
وصرحت فاطمة الزهراء لـ”اليوم24″ أن تصوير الجزء الثاني من المسلسل انطلق فعلا، موضحة أن ذلك يتم في سرية بعيدة عن وسائل الإعلام، لكي لا تكشف القصة، وحتى صور الكواليس يمنع على الممثلين نشرها.
ونفت لحرش الأخبار، التي انتشرت حول غياب الممثلين أنفسهم عن الجزء الثاني من رضاة الوالدة، الذي خلق بصمة خاصة لدى المشاهدين.
ويشارك في بطولة الجزء الثاني من “رضاة الوالدة”، تحت إشراف المخرجة، زكية الطاهيري، وعبد الإله رشيد، بعدما حقق جائزة أفضل ممثل في مهرجان في تونس.
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