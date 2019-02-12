المغرب لن يسلم من تداعيات القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والقاضي بسحب قوات بلاده من سوريا.
فالمجموعات الكردية المسلحة، التي كانت تتحرك بدعم وتغطية من الجيش الأمريكي، أعلنت استعدادها للإفراج عن المئات من الجهاديين الأجانب الذين أسرتهم في معاركها ضد تنظيم داعش، بعد الانسحاب الأمريكي، والذين يرجح أن بينهم مغاربة.
كبريات الدول الغربية وروسيا دخلت في اتصالات مكثفة مع المسلحين الأكراد للتنسيق معهم بشأن الجهاديين الذين يحملون جنسياتها، بهدف ضبط عملية إعادتهم إلى بلدانهم.
وتثير الخطوة مخاوف كبيرة في أوروبا، خشية انفلات بعض هؤلاء الجهاديين من المراقبة بعد إطلاق سراحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مغاربة.. ترامب يُساهم في الإفراج عن الجهاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.