استطلاع: "مناعة لإسرائيل" يتراجع والليكود يعزز قوته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم، الثلاثاء، تراجعا في القوة التمثيلية لرئيس حزب "مناعة لإسرائيل" ورئيس الأركان السابق، بيني غانتس، في انتخابات تجري اليوم، فيما عزز حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من قوته، في حين حصل حزب العمل على 8 مقاعد إذا ما خاض الانتخابات في قائمة مستقلة.

وبحسب الاستطلاع فإن الليكود يحصل على 32 مقعدا، أي بزيادة مقعد عن الاستطلاع السابق، مقابل 21 مقعدا لـ"مناعة لإسرائيل" أي بتراجع ثلاثة مقاعد عن الاستطلاع السابق في الأسبوع الماضي، في حين يحصل "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، على 11 مقعدًا.

كما أظهر أن "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم، نفتالي بينيت، يحصل على 8 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، بقيادة نائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، ومثلها لقائمة برئاسة عضو الكنيست، أحمد طيبي.

بينما تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، و6 مقاعد لـ"شاس"، فيما يحصل حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون، و"ميرتس" على 5 مقاعد، و4 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان.

كما أظهر الاستطلاع أن "هتنوعاه" برئاسة تسيبي ليفني، و"البيت اليهودي" بقيادة رفي بيرتس، و"غيشر" بقيادة أورلي ليفي أباكسيس، لا تتجاوز نسبة الحسم.

وفي حال تحالف حزب العمل و"ميرتس"، فإن القائمة ستحصل على 14 مقعدًا، فيما يحافظ الليكود و"مناعة لإسرائيل" على تمثيلهما، وينخفض تمثيل "يش عتيد"، إلى 10 مقاعد، فيما تحافظ سائر القوائم الانتخابية على تمثيلها.

ولا يزال نتنياهو يتمتع بأعلى شعبية كمرشح لرئاسة الحكومة رغم شبهات الفساد واحتمال تقديم لائحة اتهام ضده. فقد قال 46% من المستطلعين إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 36% إن غانتس على نسبة مشابهة، بينما قال 18% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.