انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته على حدود غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 10:57 مساءً - استشهد فلسطيني، مساء الثلاثاء، في قطاع غزة؛ متأثراً بجراح أصيب بها، الجمعة الماضية؛ من جراء تعرضه لقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب، إن الفلسطيني حسن نبيل نوفل (17 عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لقنبلة غاز برأسه أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.